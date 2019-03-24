Fatih Altaylı: Böyle soruşturmalar açarsanız, piyasa açıldığı gün ortalık kan gölüne döner

Fatura JP Morgan’a kesiliyor ve Türkiye’deki bazı bankalara.

JP Morgan olumsuz rapor yazmış, bazı bankalar da müşterilerine “Dövize dönün” demişler.

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JP Morgan’ın yaptığı p.ştluk orası kesin ama zaten onların işi bu.

Aynısını geçen yıl Endonezya’ya yaptılar.

Endonezya soruşturma açmadı ama JP Morgan’la Endonezya Bondlarının ihracı konusundaki aracılık anlaşmasını feshederek ceza kesti.

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Sonuçta Ekim 2018’de Endonezya rupisi, son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bankalara soruşturma açmak ise pek akıllıca bir iş değil.

Serbest ekonomiyim derken, böyle soruşturmalar açarsanız, piyasa açıldığı gün ortalık kan gölüne döner.

Bence yanlış karar.

Eğer amaç üzüm yemekse, bunu bankalarla kapalı kapılar ardında yaparsın.

Amaç bağcı dövmekse bağıra bağıra yaparsın ama yasal karşılığı olmadığı için sonuç da alamazsın.

Fatih Altaylı’nın yazısı