Fatih Altaylı: Böyle bir gizlilik içinde kim nasıl araştırma yapabilir

Bırakın araştırmayı araştırma kırıntısı yok.

Araştırma veya konuyla ilgili bir yayın olmamasının nedeni doktorlarımızın tembelliği değil elbette.

Reklam

Araştırma için hakiki, güvenilir veri gerekir.

Bizde veri yok. Daha doğrusu veriler gizli.

Bırakın vefat edenlerin genetik özelliklerini falan araştırmayı, yaşları, cinsiyetleri, sağlık durumları, altta yatan hastalıkları ve hatta sayıları bile saklanıyor.

Reklam

Böyle bir gizlilik içinde kim nasıl araştırma yapabilir?

Ama merak etmeyin, zaten genetik bir durum var gibi durmuyor.

Vefat sayılarının düşük görünmesi sadece ve sadece ‘sistem‘den.

Fatih Altaylı’nın yazısı