Fatih Altaylı: Bizimki gibi bir savcı Fransa’da olsaydı, yanmıştım

Ne Açık Toplum’la ne de benzerleri ile işim oldu.

Hatta geçmişte sık sık da eleştirdim.

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Gezi olayları ile alakaları ise bana göre DHKP-C’ninki ne ise o düzeyde.

Yani “Ulan gençler iyi bir şey yapıyor galiba gidip üzerine oturup sahiplenelim” düzeyinde.

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Ama “ithal eylemci” suçlaması mesela tam bir komedi.

Bunu okuyunca “İyi kurtarmışız” dedim kendi kendime. Bizimki gibi bir savcı Fransa’da olsaydı, yanmıştım.

Bundan birkaç sene önceydi, Paris’teyim.

Bir sabah otelden çıkmadan televizyon izlerken, öğle saatlerinde bir yerde gösteri yapılacağını duydum.

Yanlış hatırlamıyorsam Gazze nedeniyle İsrail kınanacaktı.

İşim gücüm de olmadığı için gittim, yürüyüşün bir bölümüne ben de katıldım.

Düşünün şimdi Fransa’da bir savcı gidip, bu yürüyüşü organize edenleri gözaltına alıp, ben de o yürüyüşe katıldığım için böyle bir suçlama yapsa Fransızlar o savcıya nereleriyle güler siz tahmin edin!

Fatih Altaylı’nın yazısı