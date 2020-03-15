Fatih Altaylı: Bir tür Rus ruleti oynuyoruz ülke olarak

Umreden bir önceki seferde gelenlerden birinin coronalı çıktığı, kaçında virüsün henüz kuluçka evresinde olduğu belirsiz.

Yani Mekke’de corona olduğu kesin. Bir tür Rus ruleti oynuyoruz ülke olarak. Orada revolverin içinde tek kurşun var. Burada da benzer bir şekilde corona.

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Bu kararı verenlere, umreden dönen yurttaşları böyle bloklar halinde ülkeye sokanlara sormak lazım, “Rus ruleti oynar mısınız” diye. Oynamazlar ise namluyu niye bir milletin başına dayıyorlar onu da bir açıklarlar herhalde.

Suudi Arabistan, İran gibi din devletlerinin bile yasakladığı cuma namazlarını muhteşem bir kararla devam ettiren Diyanet İşleri Başkanı sayesinde umreden dönen vatandaşlarımız bir de cumaya giderlerse bu iş tadından yenmez hale gelecektir.

İtalya’ya benzer bir tabloyu yaşamamız Diyanetimiz sayesinde giderek daha mümkün görünüyor…

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Fatih Altaylı’nın yazısı