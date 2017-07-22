Fatih Altaylı: Bir örgütün veya cemaatin elinde taksi kayıtlarınızın olmasını ister misiniz?

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Takside hem sesli hem görüntülü kayıt altına alınıyorsunuz.

İyi mi, kötü mü?

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Takside rahat konuşamayacaksın, öpüşemeyeceksin, koklaşamayacaksın, sevgilinle binemeyeceksin, siyasetten bahsedemeyeceksin, gizli konulardan söz edemeyeceksin, nereye gittiğin, kiminle gittiğin devletin elinde bilgi olarak bulunacak ve daha onlarca sakınca.

Buna mukabil bir güvenlik hissi olacak.

Hangisini tercih edersiniz?

Zor soru.

Basit yanıtı, “Korkacak bir işi, bir ayıbı olmayan niye çekinsin?”olacaktır.

Ama iş hiç de öyle değil.

Mesela şöyle düşünün, bu kayıtlar birkaç sene önce başlasaydı, bugün muhtemelen FETÖ’nün elinde bir koz olarak yer alan unsurlardan biri olacaktı.

Böyle bir durumda da “güvenlik” zannettiğiniz şey aslında çok büyük bir güvenlik sorunu haline gelecekti.

Bu uygulamayı başlatanlara sormak isterim, yarın öbür gün bir örgütün veya bir cemaatin elinde böyle kayıtlarınızın olmasını ister misiniz?

Fatih Altaylı’nın yazısı