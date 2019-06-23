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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Bir kez daha sudan nedenlerle geçerli oyumun geçersiz sayılmasını istemiyorum

31 Mart’ta yaptığımızı bir kez daha yapacağız. 
Yaz tatilimizi ertelemek zorunda kaldığımız için mağduruz ama oyumuzu vereceğiz. 
Görüyorum ki, İstanbul dışındakilerin de önemli bir bölümü, vatanını ve çocuklarının geleceğini düşünenler döndüler geldiler ve oy verecekler. 
Bugün lütfen sandığa gidin. 
Ben gideceğim. 
Eşim de gidecek. 
Kızım da. 
Kimse kusura bakmasın bu sefer sandık başkanından devlet memuru olduğunu da belgelemesini isteyeceğim. 
Bir kez daha sudan nedenlerle geçerli oyumun geçersiz sayılmasını istemiyorum. 
Açıkçası bir İstanbullu olarak da kendimi şanslı hissediyorum. 
Siyasi fikirler bir yana, en azından bize hizmet etmeye en yakın iki aday da güler yüzlü, toplumu bölmekten yana tavır almayan isimler. 

Fatih Altaylı’nın yazısı

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