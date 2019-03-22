Fatih Altaylı: Bir gün Bülent Arınç’la aynı fikirde olacağımı rüyamda görsem inanmazdım

Bir gün Bülent Arınç’la aynı fikirde olacağımı rüyamda görsem inanmazdım.

Ama aynı fikirdeyim.

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Arınç, tecrübeli, önemli görevler üstlenmiş, devlet birikimine sahip olmuş eski politikacıların veya liderlerin, devlet tarafından değerlendirilmesinin ülke adına doğru olacağını söyledi geçenlerde.

Arınç’ın kastettiği Gül’ün, Babacan’ın, kendisinin ve benzeri birtakım başka politikacıların bir kenara atılmaması gerektiği.

Üstelik dönem, Arınç’ın bu önerisine çok uygun.

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Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanların yanında ya da üzerinde birtakım politika kurulları var.

Bu kurullar bazı deneyimli eski politikacıların, deneyimli üst düzey eski bürokratların hizmete devam etmesi ve deneyimlerin genç kuşaklara aktarması için çok önemli ve çok değerli yerler olabilir.

Çünkü o deneyimler genelde devlete çok pahalıya mal olmuş oluyor.

Çöpe atılması kaynak israfından başka bir şey değil.

Fatih Altaylı’nın yazısı