Fatih Altaylı: Belli ki AK Parti seçimi tekrarlatacak

Seçimden önce her yerde, en yüksek sesle Türkiye’de yapılan seçimlerin “Dünya’daki en güvenilir sistemle yapıldığını, Türkiye’de seçimlerde bir yolsuzluk, bir usulsüzlük olmasının mümkün olmadığını” söyleyenler, bugün “Seçimde yolsuzluk yapıldı” diyen AK Partililer değil miydi?

Ne değişti de, 31 Mart gecesi saat 22’ye kadar “en güvenilir” olan seçim sistemimiz ve seçmen kayıtlarımız, 31 Mart gece yarısından sonra “en güvenilmez”e dönüştü?

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Ve belli ki, AK Parti seçimi tekrarlatacak.

Tekrarlandığı zaman neden güvenilir hale gelecek seçim sonuçları?

Çünkü AK Parti’nin söylemi “Bu YSK bu seçimi beceremedi!” anlamına da geliyor.

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O zaman görev süresi uzatılan bu YSK ile yeniden seçime gitmenin farkı ne olacak!

Yasa gereği seçmen listeleri değişmeyecek. Ve aynı liste ile gidilecek!

Yoksa yasaya rağmen, yeni seçim yeni liste mi yapılacak!

Fatih Altaylı’nın yazısı