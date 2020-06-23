Fatih Altaylı: Belediyelere yönelik operasyon hazırlanıyor hissine kapıldım

Tunç Soyer’in izcoin ve İzmir bayrağı ile ilgili sözleri öyle bir biçimde yansıtıldı ki, önce ben bile gizli bir örgüt toplantısında açıklanmış ve bir şekilde sızmış bölücü bir konuşma ifşa oldu zannettim. Oysa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, turizmcilerin resmi çatı örgütü TÜRSAB yönetimi ve üyeleri ile turizm konulu açık bir toplantı yapıyordu ve ortada bir bölücülük falan yoktu. Ancak bir anda konu buna çevrildi.

Yazılanlara bakarsanız sanki İzmir’de efeler dağa çıktı ve Tunç Soyer önderliğinde bir bağımsızlık savaşı başlatıldı. Bu meselenin, öyle olmadığı halde bu denli büyütülmesinin arkasında iyi bir niyet olması mümkün değil. Sanki belediyelere yönelik bir operasyonun altyapısı hazırlanıyor gibi bir hisse kapıldım.

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Umarım yanılıyorumdur…

Fatih Altaylı’nın yazısı