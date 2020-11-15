Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Başka çare yok; iki hafta kapanalım

Ben “Dikkat edin bu COVİD berbat bir hastalık” dedikçe birileri “Bakmayın onun dediklerine, o kadar da vahim bir şey değil” diyor.

Bu ahmaklığın etkisinde kalanlar da bana saydırıyor. Peki soruyorum onlara: “Madem bu hastalık önemli bir hastalık değil, niye hepinizin, hepimizin çevresinde bu hastalık yüzünden hiç beklenmedik, zamansız ölümler oluyor?” (…)

Reklam

Artık başka çare yok.

Bu saatten sonra iki hafta tam kapanma kurtarır bir tek.

İki hafta tam kapanalım.

Reklam

Bu hastalık yüzde 90 azalır.

İki hafta.

Şart.

Fatih Altaylı’nın yazısı

SON HABERLER

Osman Baydemir, beş yıl sonra açıkladı: HDP, Erdoğan’a koalisyon teklif etmiş

HDP, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a şu teklifi iletmiş: Çözüm sürecinin devam etmesi şartıyla, AKP-CHP koalisyonuna veya AKP azınlık hükümetine destek veririz. Bunlar olmazsa hiçbir bakanlık pazarlığı yapmadan, yeni Anayasa ve çözüm süreci şartıyla, birlikte koalisyon kurabiliriz.

Soyer: 11 bin 168 aile evinden oldu

İzmir depreminin üzerinden geçen 15 günün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘şeffaf yönetim anlayışı gereği’ son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Suça sürüklenen hakim ve savcılar…

Kısa Türkiye yargısı tarihinden görülmektedir ki suç soruşturması için oluşturulmuş konumlar bazı dönemlerde bizzat suçun taşıyıcısı haline gelmekte. Bu da Türkiye yargısının bir laneti ve trajedisi olsa gerek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...