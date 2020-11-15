Fatih Altaylı: Başka çare yok; iki hafta kapanalım

Ben “Dikkat edin bu COVİD berbat bir hastalık” dedikçe birileri “Bakmayın onun dediklerine, o kadar da vahim bir şey değil” diyor.

Bu ahmaklığın etkisinde kalanlar da bana saydırıyor. Peki soruyorum onlara: “Madem bu hastalık önemli bir hastalık değil, niye hepinizin, hepimizin çevresinde bu hastalık yüzünden hiç beklenmedik, zamansız ölümler oluyor?” (…)

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Artık başka çare yok.

Bu saatten sonra iki hafta tam kapanma kurtarır bir tek.

İki hafta tam kapanalım.

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Bu hastalık yüzde 90 azalır.

İki hafta.

Şart.

Fatih Altaylı’nın yazısı