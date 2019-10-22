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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Babacan’ın yol arkadaşları ‘Para bulmak en kolay iş’ diyor

İlginç biçimde ekonomi meselesine kafayı takmış değiller. “Ekonomi çok hızlı toparlanır. Üç günde her şey değişir” düşüncesi hakim. Bugünkü ekonomik sıkıntıların temelinde hukukun ve güvenin yattığına inanmışlar. “Ali Babacan ekonomiyi yönetirken dünyada bir para bolluğu vardı. Bugün o bolluk yok” diyorum. Tam aksi bir fikir hakim Babacan’ın yol arkadaşlarında. “Hayır. Bugün de ortalıkta çok büyük miktarda para var. Avusturya daha yeni çok büyük borçlanma yaptı. Neredeyse sıfır maliyetle. Komşumuz Bulgaristan negatif faizle borçlandı. Türkiye bunlardan daha önemli bir ülke. Para gelir. Yeter ki, güven duysun. Para bulmak en kolay iş” diyorlar.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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