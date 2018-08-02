Fatih Altaylı: Aysun Kayacı’yı topa tutanların Yavuz Bingöl’ü alkışlamasını anlamam mümkün değil

Yavuz Bingöl’ün siyasi tavrı beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor.

Bir sanatçı da, herkes gibi siyasi tavır sahibi olabilir, ille de muhalif olması gerekmez ve bu tavrını da rahatça açıklamalıdır.

Reklam

Benim takıldığım Bingöl değil ama Bingöl’ün son açıklamalarını destekleyen kitle.

Yavuz Bingöl’ün “Ben siyasi tercihimi bilinçli olarak yaptım ben manav Mehmet efendi değilim” demesi, Aysun Kayacı’nın “Benim oyumla bir çobanın oyu bir olmamalı” demesinden zerrece fark içermiyor.

Reklam

Aysun Kayacı’yı topa tutanların, Yavuz Bingöl’ü alkışlamasını anlamam mümkün değil.

Ama Türkiye’de ne söylendiği asla önemli değil.

Kimin söylediği önemli.

Çünkü o gün Aysun Kayacı’yı alkışlayanlar da bugün Yavuz Bingöl’e sövüyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı