Fatih Altaylı: Avrasya Tüneli’nde indirim falan yok

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Gazetelerimiz “Avrasya Tüneli’nde indirim” diye yazıp duruyorlar.

Oysa ortada bir indirim falan yok.

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Avrasya Tüneli’nin inşaatı başladığı zaman yani hemen hemen 8 yıl kadar önce anlaşma gereği bir fiyat belirlenmiş.

4 dolar artı KDV diye.

Ve bir madde eklenmiş: “Tünel açılınca ABD enflasyonuna göre yeniden ayarlama yapılacaktır.”

Bu süreçte ABD enflasyonu yüzde 16 civarında olmuş.

Artı KDV dedikleri de yüzde 18 daha.

Ancak Türkiye’deki tüm otoyol ve köprülerde KDV yüzde 8 iken Avrasya Tüneli’nde yüzde 18 olması akla ve mantığa aykırı olduğu için zam yapılırken KDV diğer yollarla aynı orana çekilince fiyat 21 TL olacağına 18 TL olmuş.

Yani fiyatta indirim yok. Sadece yuvarlama var.

İndirim KDV’den.

Yani işletmeciden değil, bütçeden.

Fatih Altaylı’nın yazısı