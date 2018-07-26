Fatih Altaylı: Atatürk’e gerçekten “hakaret” eden bir grup var, CHP yönetimi

Kurduğu ülkede Atatürk’e gerçekten “hakaret” eden bir grup var.

Kim bunlar biliyor musunuz?

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Ben söyleyeyim, Atatürk’ün emanetine sahip çıkanları temsil ettiğini iddia eden, onun kıymetini gerçekten anlayanları sömüren bir grup bunlar.

Bu grubun adına CHP yönetimi diyoruz.

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Tek tek tanıdığınızda belki hepsi düzgün insanlar.

Belki hepsi gerçekten Atatürk’ü seviyordur bilmiyorum.

Ama bir araya geldikleri zaman, Atatürk’e bunlar kadar “hakaret eden” bir başka grup ben görmedim, duymadım.

Bu grubun Atatürk’ün kurduğu partiye yaptıklarına bir bakın Allahaşkına.

Bir zamanlar Atamızın oturduğu o koltuğa bugün yapışanlara, bitmiş bir imparatorluktan bir ulus, bir millet, bir devlet çıkaran adamın oturduğu koltukta bir kurultay bile yapamayanlara, birkaç yüz imzayı bile sayamayanlara, toplayamayanlara, çıkaramayanlara bir bakın.

Ne kendini bilmez genç kızın ağzında, ne beyni sulanmış İslamcı’nın satırlarında, ne Allahın çarptığı Fesli’de, ne bir başkasında.

Atatürk’e gerçek hakaret orada.

Gelmiş geçmiş en basiretli liderin koltuğunu işgal eden basiretsizlerde…

Fatih Altaylı’nın yazısı