Fatih Altaylı: Arda’yı savunmak, Arda’nın bu hale gelmesine neden olanlara kalmış

Alt ligleri bilmem ama 1. Lig’de ya da şimdilerde Süper Lig dediğimiz ligde böyle bir ceza ben hatırlamıyorum.

Geçmiş örneklere bakarak 11 maç ceza bekliyordu herkes.

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Ancak 16 maç geldi.

Büyük olasılıkla 2 ayrı hakeme 2 ayrı fiziksel müdahale yapıldığı için böyle bir ceza verilmiş olmalı.

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Dün baktım da Arda’yı savunmak, Arda’nın bu hale gelmesine neden olanlara kalmış. “Böyle ceza olmaz” diye feveran eden, Arda’nın “Ben futbol üstü bir adamım” havasına girmesine neden olanlar.

Bu durum Arda için çok üzücü olmalı.

Ben Arda’ya bir kez daha onu çok seven bir abisi olarak tavsiyede bulunmak istiyorum.

“Senin adının büyüklüğünü kullanan bu tiplerden uzak dur Arda. Sen ne siyasetçisin, ne de güç simsarı. Sen büyük bir futbolcusun. Futboluna dön. Federasyon bu cezayı FIFA’ya taşımazsa, yurtdışında oynarsın ve sadece 2 maça patlar bu ceza sana. Ve belki de senin için hayırlısı olmuş olur.”

Fatih Altaylı’nın yazısı