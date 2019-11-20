Fatih Altaylı: Aradaki tek fark birinin başının açık, diğerinin kapalı olması

Garip, abartılı, şatafatlı, gösterişli davetler yapanlar sadece İslamcı kadınlar ya da İslamcıların jargonuyla söylemek gerekirse “hanımlar” mı?

Tabii ki, değil.

Kimi “sosyetik” diye geçinen hanımefendiler, ünlü bir restoranda ya da başka bir gösterişli yerde ellerinde Hermes Birkin ya da Kelly’leriyle çocuklarına “doğum günü” yapmıyor mu?

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Ya da en az aynı derecede abartılı ve hatta görgüsüzce organizasyonlarla “baby shower” diye yeni bir ithal haltı yemiyor mu?

Aradaki tek fark birinin başının açık, diğerinin kapalı olması.

Fatih Altaylı’nın yazısı