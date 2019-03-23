Fatih Altaylı: Amerikan halkı büyük hata yaptı

Milletler bazen tarihe karşı sorumluluklarının farkında olmadan, çok vahim hatalar yapabiliyorlar.

Bu hatalar ülkenin konumuna ve gücüne göre bazen bir milletin, bazen bir bölgenin bazen de tüm dünyanın huzurunu kaçıracak sonuçlar doğurabiliyor.

Bu hatanın adı “Seviyesiz, cahil ama popülist liderlere oy vermek”.

Ülkenin gücü arttıkça milletin yaptığı bu hatanın bedeli de artıyor ve o hatanın sonucunda ortaya çıkan tablo, kısa vadede o ülkenin “aklı başında” insanları için, uzun vadede ise o milletin tamamı için utanç kaynağı haline gelebiliyor. Son dönemde bu hataların en büyüğünü yapan toplum “Amerikan halkı” oldu galiba.

Gereğinden çok fazla popülist, olabileceğinden çok daha cahil, bir siyasetçide beklenenden çok daha ilkesiz bir lider olarak Trump giderek dünyaya ve özellikle de Ortadoğu’ya pahalıya mal olmaya başladı.

Fatih Altaylı’nın yazısı