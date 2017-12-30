Fatih Altaylı: AKP’li dostum ‘Bak bakalım Gül son aylarda keç kez İngiltere’ye gitmiş’ dedi

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Dün bir AK Partili dostum aradı.

“Gül’ü savunuyorsun ama hata ediyorsun” diye.

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“Savunmadım. Gül’ü eleştirdiğim zamanlarda beni arayıp ‘Yapma’ diyen de sensin. Ben sadece saygı gösterilmesini istedim. Bundan da mı gocunuyorsunuz?” dedim. Yıllardır Abdullah Gül’le görüşmemişim.

Bir gezisine katılmayı son anda iptal ettiğim için zaten yıllardır bana kızgın.

Üstelik de Gül’ün kokmaz bulaşmaz tavrını yıllardır eleştiren benim.

Ama “Yahu adama saldırmayın” dediğim için kızılan da benim.

Bunları söyleyince AK Partili dostum şöyle dedi:

“Sen bir bak bakalım, Abdullah Gül son aylarda kaç kez İngiltere’ye gitmiş.”

İşin vardığı noktaya bakar mısınız!

Artık seyahat özgürlüğü bile sınırlı.

Eğer fikrinizi söyleyecekseniz sınır dışına çıkmayacaksınız!

Fatih Altaylı’nın yazısı