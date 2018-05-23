Fatih Altaylı: AK Parti’nin tek başına 301’i alacağını söylemek hemen hemen imkânsız

AK Parti’nin tek başına TBMM’de çoğunluk olan 301’i alacağını söylemek hemen hemen imkânsız.

Dahası Cumhur İttifakı olarak da bu sayıya ulaşamayabilirler gibi duruyor.

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CHP, işte bu olasılık üzerinden İYİ Parti ve Saadet’le ittifak yaptı.

Çünkü HDP ile İYİ Parti’nin aynı anda baraj altı kalması durumunda Cumhur İttifakı 400 milletvekiline yaklaşacak, Güneydoğu ve Orta Anadolu’dan neredeyse tulum çıkaracaktı.

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CHP bu olasılığı engelledi.

Ancak Cumhur İttifakı’nın sürpriz bir şekilde 300’ün üzerinde bir milletvekiline ulaşmaları da hâlâ mümkün.

Bunun tek koşulu, HDP’nin barajı aşamaması.

HDP baraj altı kaldığı takdirde Cumhur İttifakı 300’ü aşıyor.

Hatta belki AK Parti tek başına 300’ün üzerine çıkabiliyor.

Önümüzdeki 1 aylık dönemde “oy savaşı” bu tablo üzerinden olacak.

Seçim stratejisinin bunun üzerine kurulacağını tahmin etmek güç değil.

Fatih Altaylı’nın yazısı