Fatih Altaylı: AK Partililerden biraz empati rica ediyorum

Bölünme yanlış bir yöntemle yapıldığı için üniversitenin tüm uluslararası anlaşmaları çöpe gidecek, öğretim üyelerinin uluslararası tanınırlıkları dibe inecek, yardımlar, uluslararası eğitim ve tıp kurumlarından gelen bilgi akışı kesilecek.

Bu duruma üniversitedeki tüm öğrenci ve öğretim üyeleri hep birlikte tepki gösteriyorlar.

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AK Partilisi de, MHP’lisi de, CHP’lisi de, İYİ Partilisi de.

Hepsi ortak bir tavır içinde.

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Ortada bir sorun olduğunu gören muhalefetin cumhurbaşkanı adayı da buraya gidip sorunları dinliyor ve çözüm sözü veriyor.

Sonuç ne oluyor!

Bu ziyarete izin veren fakülte dekanı görevden alınıyor!

Bu kabul edilebilir bir şey değil. Hiç kimse için değil.

AK Partililerden biraz empati rica ediyorum.

Geçmişte, iktidar olmadığınız dönemde ya da iktidara tam hâkim olamadığınız dönemde sizin bir adayınız ziyarete gitti diye buna izin veren rektörü başka bir siyasi parti görevden alsa ya da alınmasını sağlasa ne derdiniz!

Emin olun böyle bir olay bundan 50 sene önce olmuş olsa hâlâ bunu dilinize dolamış olmaz mıydınız?

Fatih Altaylı’nın yazısı