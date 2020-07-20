Fatih Altaylı: AK Partili bir bakanın başlattığı proje, başarısına rağmen AK Parti hükümeti tarafından çöpe atıldı

Tarsey denilen şey, Tarım Sektörü Entegre Bilgi Yönetim sistemi adı verilen ve tüm tarım uygulamalarını altında toplayan bir çatı sistem olmak üzere planlandı.

Devletin elindeki 42 ayrı bilgi platformundaki veriler birlikte işlenecek ve bundan tarımsal planlama ve üretim kontrolü, rekolte tahmini, verimlilik geliştirmesi gibi çok önemli sonuçlar peyderpey elde edilecekti.

Öyle ki, tek seferlik şov amaçlı bir seçim yatırımı değil, gerçek anlamda tarıma çağ atlatacak ve nesiller boyu gelişerek büyüyecek bir sistem kuruluyordu.

AK Partili bir bakan tarafından başlatılan proje, tüm başarısına rağmen bir başka AK Parti hükümeti tarafından önce durduruldu. Sonra çöpe atıldı.

Fatih Altaylı’nın yazısı