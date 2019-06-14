Fatih Altaylı: Ak Parti’de ilk kez İstanbul seçimlerini alabiliriz havası oluşmuş

Erdoğan Aktaş’ın İmamoğlu’nun Ordu’daki sözlerini yayınlamasından sonra gelen bilgiler şöyle:

– AK Parti sosyal medya gruplarında moraller tavan yapmış.

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– Bu yerel seçimlerin başından beri ilk kez moral olarak bu seviyeye çıkmışlar

– Doların FED kararı sonucu az da olsa gevşemesi de AK Parti’de keyifleri yerine getirmiş.

– Kredi kartlarına ek taksit imkanı gelmesi mutluluk yaratmış.

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– Tatil havası ve yaz morali ile ekonomik baskının en az hissedildiği dönemde sandığa gidilecek olması parti yönetiminin umutlarını arttırmış.

– CHP’nin lideri yumruklansa da, aldıkları mazbata ellerinden alınsa da mağdur görülmüyor olması AK Parti’de rahatlamaya neden olmuş.

– İlk kez İstanbul seçimlerini alabiliriz havası oluşmuş.

Fatih Altaylı’nın yazısı