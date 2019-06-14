Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Ak Parti’de ilk kez İstanbul seçimlerini alabiliriz havası oluşmuş

Erdoğan Aktaş’ın İmamoğlu’nun Ordu’daki sözlerini yayınlamasından sonra gelen bilgiler şöyle:

– AK Parti sosyal medya gruplarında moraller tavan yapmış.

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– Bu yerel seçimlerin başından beri ilk kez moral olarak bu seviyeye çıkmışlar

– Doların FED kararı sonucu az da olsa gevşemesi de AK Parti’de keyifleri yerine getirmiş.

– Kredi kartlarına ek taksit imkanı gelmesi mutluluk yaratmış.

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– Tatil havası ve yaz morali ile ekonomik baskının en az hissedildiği dönemde sandığa gidilecek olması parti yönetiminin umutlarını arttırmış. 

– CHP’nin lideri yumruklansa da, aldıkları mazbata ellerinden alınsa da mağdur görülmüyor olması AK Parti’de rahatlamaya neden olmuş. 

– İlk kez İstanbul seçimlerini alabiliriz havası oluşmuş.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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İmamoğlu: 24 saat toplu taşıma olacak; Olimpiyat Stadı güneş enerjisi üretecek

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da seçildiği takdirde kentsel dönüşümün yarattığı mağduriyetlere son vereceğini, dar gelirliler için sosyal konut inşa edileceğini söyledi. İmamoğlu’nun projeleri arasında raylı hattı 630 kilometreye çıkarmak, 24 saat toplu taşıma hizmeti ve deniz ulaşımından daha çok yaralanılmasını sağlamak ve Olimpiyat Stadı’nı güneş enerjisi üretiminde kullanmak da var.

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