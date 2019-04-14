Fatih Altaylı: ‘AK Parti teşkilatları seçim yenilenmesi garanti diye bilgi geçmeye başladılar’

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu ne olacak hâlâ bir muamma halinde sürer ve YSK muhtemelen “sinyal” beklerken dün Ankara’dan bir dönem AK Parti’ye de yakın olmuş bir dostum aradı.

Söylediği şu: “AK Parti teşkilatları seçim yenilenmesi garanti diye bilgi geçmeye başladılar”.

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Doğru mudur, değil midir bilemem.

Ben hâlâ YSK’nın resmiyetine bakarım.

Peki diyelim ki, YSK İstanbul’da gerçekten böyle bir karar verdi.

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İşler nasıl yürür?

Normalde olması gereken şu:

YSK İmamoğlu’na mazbatayı verir.

İtirazlardan ötürü yeniden seçim takvimini belirler.

O güne kadar İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönetir.

Fatih Altaylı’nın yazısı