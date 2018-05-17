Fatih Altaylı: Ahmet Hakan kardeşimiz fırsattan istifade intikam alıyor

Ancak bilmenizi isterim ki, Ahmet Hakan bunu “sadece” o sosyal medya mesajı nedeniyle yapmıyor. Ahmet Hakan’ı kızdıran o kişinin yazdığı mesaj değil.

Asıl neden, eskiye dayanan bir “eleştiri” ve eleştiriden doğan husumet.

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Hakan’ın haddinin bildirilmesini istediği kişi, geçmişte sosyal medyada Ahmet Hakan’a da sert ve ağır eleştiriler yöneltmiş biri.

Ahmet kardeşimiz de fırsattan istifade intikam alıyor.

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Bir tweet bahanesiyle öç peşinde.

Ama unutmasın ki, bizim işimiz intikam almak veya aldırmak değil.

Biz bildiğimizi yazacağız.

Yazdıklarımızdan, yazmadıklarımızdan kaynaklanan eleştirilere de açık olacağız.

Bize söylenenleri ise sineye çekeceğiz.

Ya da ille intikam peşinde koşacaksak, bunu delikanlı gibi açıktan yapacağız.

Fatih Altaylı’nın yazısı