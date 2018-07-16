Fatih Altaylı: Adnan Oktar’ın müridi Rahvancı, palavradan bir marka oluşturdu

Adnan Oktar müritlerinden Ferit Erdem Rahvancı 2009’da “Yorktest” adlı gıda intolerans testinin Türkiye temsilciliğini aldı. Ancak birkaç yıl boyunca hem firmayı hem de müşterilerini kandırarak sahte raporlar hazırladı.

Ardından firmadan habersiz firma isminin patentini Türk Patent Enstitüsü nezdinde kendi adına tescil ettirerek devir için firmadan para talep etmeye başladı ve bu durum testin merkezi ile aralarında dava konusu olunca ilişkiler sonlandı. Ancak Rahvancı temsilciliği kaybettikten sonra “Pinner Test” adı altında “Palavradan” bir marka oluşturdu.

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Parmak ucundan kan almayı sağlayan bir malzeme içeren kutu yaptırıp Pinner Test markası ile bunu sanki York Test gibi bir yurt dışı marka imiş gibi pazarlamaya başladı. Amerika’da sahte bir ofis adresi üzerinden işler yürütülerek bu imaj sağlandı. Ancak ortada bir test falan yoktu. Sadece oldukça ucuza mal edilen bir kan alma kiti ve hayali bir test ile insanları dolandırarak verilen sahte raporlar.

Piyasadaki tüm diyetisyenleri ve hekimleri gezerek testi pazarlamaya başladılar. Hastalardan alınan 1.100 tl ila 1450 TL arasındaki ücretlerin yarısını hastasına testi öneren doktor ve diyetisyenlere vererek müşteriler buldular. Ancak ortada bir test falan yoktu. Kan alınıyor, bir analiz yapılmadan yapılmış gibi raporlar hazırlanıyordu.

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2015 yılında aynı kişi tarafından 25 dakika arayla farklı isimler bildirilerek verilmiş 2 kan numunesi için birbirinden tamamen farklı iki test raporu noter tutanakları ile tespit edildi ve hem savcılığa hem de Sağlık Bakanlğı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Sonuç mu? Tabii ki, hiçbir şey olmadı.

Fatih Altaylı’nın yazısı