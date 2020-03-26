Fatih Altaylı: Adam çıkmazsa aç kalacak belli ki, ‘Çıkmayın, evde kalın’ diyeceğinize önlem alın!

Ben de kızıyorum.

Hafta sonu kıçını gezdirmek için çıkana.

Ama adam mecbursa!

İşi var işi!

Nasıl gitmeyecek?

Ne diyecek patronuna, işverenine, hatta kamu görevlisi kamuya!

“Televizyonda birileri çıkma dedi çıkmadım” mı!

İnsafınız yok anladık ama biraz izan yahu.

Madem çıkmamak bu kadar önemli, madem sokağa çıktın mı hastalığın yayılmasını durduramıyorsun “Çıkmayın, evde kalın” diyeceğinize önlem alın!

Zorunlu işler dışındaki işleri tatil edin.

Zorunlu işleri ‘münavebeli’ hale getirin.

Vardiya yapın.

Yapın ki bu meret bu bela yayılmasın!

Çıkanların büyük bölümü keyfinden çıkmıyor.

Dün bir harita yayınladılar telefon verilerine dayanarak “Hangi semtler daha çok çıkıyor” diye.

Buradan bile ayrımcılık yapıldı bu hiçbir şeyden ders almayan memlekette.

Daha çok çıkanlar kenar semtler.

Adam çıkmazsa aç kalacak belli ki, mecbur çıkmaya.

Fatih Altaylı’nın yazısı