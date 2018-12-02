Fatih Altaylı: Abdülhamitçi Alman Milli

Dün burada Gençlik’le ilgili bir rapordan söz ettim.

Raporda yer alan “Gençler sözünü ettikleri değerlere aslında pek de önem vermiyorlar. Para ve güç onlar için daha önemli” bölümünün canlı örneklerinden biri de galiba Mesut Özil.

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Türk kökenli Alman Milli Takım futbolcusu Mesut Özil son günlerde sürekli Türkiye ve milliyetçilikle ilgili sözler söylüyor, sosyal medya paylaşımları yapıyor.

Son olarak da Payitaht Abdülhamit dizisine yine övgüler düzmüş ve Türk bayraklı, pazulu paylaşımlar yapmış.

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İyi de Mesut Kardeşim, madem bu kadar milliyetçisin.

Niye milli takım seçerken “Ben Türk milli takımından başka takımda oynamam” demedin.

Öyle yapsaydın milliyetçiliğin daha inandırıcı olmaz mıydı!

Fatih Altaylı’nın yazısı