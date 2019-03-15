Fatih Altaylı: AB adaylığı Fenerbahçeli Çavuşoğlu’nun Galatasaray’a üyelik başvurusuna benziyor

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporu açıklandı, ortaya çıktı. Benim tam beklediğim gibi. Şaşırtıcı hiçbir şey yok. Ama bizim taraf çok kızgın, Türkiye tarafı. Öfke kusuyoruz AP’ye . “Böyle rapor mu olur, kabul edilemez, haddinizi aştınız” falan diyoruz. Niye? Çünkü demişler ki: ‘Türkiye ile müzakereler askıya alınsın’ Anlamadım, bunda kızacak ne var ki! Biz Türkiye olarak zaten epeydir bu işi ‘askıya almadık mı?’ Laf olsun torba dolsun diye adaylığımızı sürdürüyoruz ama pek de hevesli ya da niyetli bir halimiz yok. Üstelik daha da beteri AB’ye sürekli olarak sövüyoruz.

Hani bir teşbih yapmak gerekirse, bizim AB’ye adaylığımız Fenerbahçeli Ömer Çavuşoğlu’nun Galatasaray’a üye olma başvurusuna benziyor. Girmeye niyetimiz yok, sadece almadıkları için kızmak gayesiyle kapıda beklermiş gibi yapıyoruz. Avrupa Parlamentosu tarafına bakarsak… Onların da yatacak yeri yok. Bir grup “samimiyetsiz” 2. sınıf politikacı.

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Fatih Altaylı’nın yazısı