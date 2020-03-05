Fatih Altaylı: AA’ya haber yaptırıp bunu kullanan ‘sevilmeyenler’ gözaltına alınırsa kimse şaşırmasın

Oda TV’nin haber müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmış.

Olayda komik iki yön var.

İlki, yahu gözaltına almak neyin nesi, davet gelsin ifadesini versin değil mi?

Sözde FETÖ ile mücadele var ama FETÖ taktikleri hâlâ geçerli.

Hadi onu geçelim.

Terkoğlu’nun gözaltı gerekçesi devletin gizli kalması gereken bilgisini paylaşmak.

Bir Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun cenaze törenini ve ölümünü haber yapmak.

Ama ilginç olan TBMM çatısı altında bir milletvekili bu konu ile ilgili bir hafta önce basın toplantısı yapmış.

İsimleri ve olayları orada açıklamış. Meclis TV bu basın toplantısının görüntülerini basına servis etmiş.

Başka gazeteler ve gazeteciler konuyla ilgili haber yapmış.

Ama gözaltı Terkoğlu’na.

Çok acayip değil mi?

Yakında Anadolu Ajansı’na haber yaptırıp, sonra da bu haberi kullananlardan ‘sevilmeyenler’ gözaltına alınırsa kimse şaşırmasın.

Fatih Altaylı’nın yazısı