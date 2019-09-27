Fatih Altaylı: 5.8’lik deprem faydaki gerilimi azalttı mı? Hayır

Önceki gün 4,7’lik Silivri depremi olunca hemen Prof. Celal Şengör’ü aradım.

“Abi, bana bu depremi anlat. Ne manaya geliyor. Ben de yazayım. Hatta vaktin varsa yaz yolla, ben yayınlayayım” dedim.

Gelelim bu Celal Şengör, Ziyadin Çakır ve Sinan Özeren’le yaptığımız sohbetten süzülenlere:

Reklam

Silivri açıklarındaki depremler, 250 yıldır suskun olan ve hiçbir aktivite göstermeyen Marmara altındaki İstanbul Silivri arasındaki bölümün Batı ucunda meydana gelmiş. Bu hat 250 yıldır yılda 2 cm’lik yani toplam 5 metrelik bir enerji biriktirmiş vaziyette.

Peki bu 5,8’lik deprem faydaki gerilimi azalttı mı? Hayır. Tam aksine faydaki gerilimi arttırdı. Büyük depremi biraz daha yaklaştırdı. Fayın üzerindeki yük ani biçimde arttı. Yani büyük İstanbul depremi düne önceki güne oranla daha büyük bir olasılık, daha yakın bir olasılık haline geldi.

Fatih Altaylı’nın yazısı