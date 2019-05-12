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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: 40 gün boyunca Binalı Yıldırım’ın mağdur olduğunu okuyacak, dinleyeceksiniz

Mağduriyetin İmamoğlu’na yarayacağını bilmek için de kâhin olmaya gerek yok. Tarihte hep böyle olmuş. 
Bugünkü iktidardan daha iyi kimse bilemez bunu. 
Ve 23 Haziran öncesi yeni stratejilerini de bunun üzerine kuruyorlar. 
Çok açık biçimde. 
Önümüzdeki 40 gün boyunca 31 Mart Seçimleri’nin mağdurunun AK Parti ve adayı Binali yıldırım olduğunu okuyacaksınız, dinleyeceksiniz. 
CHP’nin seçimde hile yaptığını, bu yüzden de AK Parti’nin mağdur olduğunu o kadar çok duyacak, o kadar çok dinleyeceksiniz ki, sonunda inanacaksınız. 
Hatta belki Ekrem İmamoğlu’nun bizzat kendisi bile “Ulan ben hilebaz adammışım” diyecek. 
“Yahu YSK’ya kamu görevlisi listelerini veren CHP değil, YSK’da CHP’nin ağırlığı olsa seçim iptal kararı çıkmazdı. Bu tezgahı CHP nasıl kursun” gibi zararlı düşüncelerin aklınıza girmesine bile mahal verilmeyecek. 
Ekrem İmamoğlu ağız tadıyla bir mağdur bile olamayacak. 

Fatih Altaylı’nın yazısı

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