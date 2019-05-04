Fatih Altaylı: 24 Haziran ile 31 Mart seçimleri arasında sandık görevlilerinden kaçı değişmiş?

Artık çok belli ki, İstanbul’da seçimler yenilenmeye doğru gidiyor.

Bunun böyle olacağı 31 Mart akşamı belliydi…

Tüm argümanlar boşa çıktıktan, defalarca sayımlar yapıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın en önemli argümanı “sandık başkanlarının atanmasındaki usulsüzlük” oldu.

Açık söylenmese de ima şu:

“Sandık başkanlarının atanmasına FETÖ’cüler müdahale etti. İlçe seçim kurulları sandık başkanlarını kendilerini verilen listelerden değil, dışardan atadılar.”…

“24 Haziran seçimleri ile 31 Mart seçimleri arasındaki sandık görevlilerinden kaç kişi değişmiş?

24 Haziran’da güvenilir, itiraza mahal olmayan bir seçim yapılırken sandık başında olanlar ile 31 Mart’taki “güvenilmez” seçimlerdeki sandık görevlilerinden kaçı farklı isimler!

Fatih Altaylı’nın yazısı