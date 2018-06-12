Fatih Altaylı: 2. tura kalma olasılığı da, ilk turda bitme olasılığı da anketlerin hata payı sınırları içinde

Onlarca anket görmeme, en güvenilir araştırma kuruluşlarının yöneticileriyle saatlerce konuşmuş, anket verilerini detaylı bir biçimde değerlendirmelerini dinlemiş olmama rağmen, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şu isim kazanır ya da cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter veya ikinci tura kalır” demem mümkün değil.

Çok açıkça söyleyeyim, gördüğüm, incelediğim tüm anketlerde 2. tura kalma olasılığı da, ilk turda bitme olasılığı da anketlerin hata payı sınırları içerisinde.

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En güçlü adayın bile kendini garantide göreceği bir durum yok.

O kadar bıçak sırtı.

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Öyle ki, 2 turda bile hiçbir aday diğerine “sağlam” bir fark atamıyor.

2. tur bile bıçak sırtı bitiyor.

Medyadaki yorumlarda egemen olan söylem ise Erdoğan’ın oyunun partisinden fazla olduğu.

Evet bu doğru.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyu partisinden kimi ankette 3, kimi ankette 5 puan daha fazla.

Ancak Cumhur İttifakı’nın oyu da Erdoğan’ın oyundan daha fazla.

Fatih Altaylı’nın yazısı