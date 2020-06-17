Fatih Altaylı: 15 Temmuz’dan sonra bir de 15 Haziran gazisi oldular

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ölümden dönen, 15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürü Turgut Aslan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.

Atamanın yapıldığı saatlerde bir başka 15 Temmuz gazisi grubu AK Parti Genel Merkezi önünde toplandı ve 15 Temmuz Gazi ve Şehitleri için toplanan ama ortalıkta olmayan 300 küsur milyon TL’nin kendilerine niye verilmediğini sormak, öğrenmek istedi.

Polis sert müdahale etti.

Gaziler 15 Temmuz’dan sonra bir de 15 Haziran gazisi oldular.

Polisin sert müdahalesinden sonra İçişleri Bakanı bir açıklama yaparak ikinci kez gazi olan gazilere destek verdi ve “Bu can bu bedende olduğu sürece yanınızdayım” dedi.

Müdahaleyi yapan polisler de, müdahaleyi yiyen duble gaziler de şaşırdı haliyle.

Doğrusu ben de şaşıracaktım ki, Türkiye’de yaşadığımı hatırlayıp şaşırmaktan vazgeçtim.

Ama yine de merak ediyorum.

Gösteri yapan gaziler mi FETÖ’cü ilan edilecek yoksa onlara müdahale eden polisler mi?

Yoksa konjonktüre göre önce biri sonra diğeri mi?

Fatih Altaylı’nın yazısı