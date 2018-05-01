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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: ‘Gül yenilince CHP de mağlup sayıldı’ havası oluştu

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Türkiye’nin 1. Dünya Savaşı retoriğine benzer bir durum oluştu.

“Almanya yenilince biz de mağlup sayıldık” der gibi, “Gül yenilince CHP de mağlup sayıldı” havası oluştu.

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Bu havayı bertaraf etmenin tek bir yolu vardı. Gül olmadığı anda kendi adayını açıklamak.

Ancak CHP bunu da yapmadı.

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Yapamadı. Adayını açıklayamadı.

Oysa ortada atla deve bir durum yok.

Ya 2. turda da oy alabilecek bir aday çıkaracaksın…

Ya da tamamen sol bir adayla çıkıp şansını azaltma pahasına deneyeceksin.

Siyaset bazen zannedildiğinden daha basit oluyor.

Hele hele komplike hale getirildiğinde içinden çıkacak bir yapıda değilsen.

Fatih Altaylı’nın yazısı 

 

 


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