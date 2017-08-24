Fatih Akın’ın son filmi ‘Solgun’ Almanya’nın Oscar adayı oldu

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Fatih Akın’ın ‘Aus dem Nichts’ (Solgun) filmi Oscar için aday gösterildi.

Oscar’da aday adayı olan filmin adaylığı, akademi üyelerinin değerlendirmesi sonucu belli olacak.

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Deutsche Welle’de yer alan habere göre Alman sinemasının ülke dışında temsilciliğini üstlenen ‘German Films’ adlı kurum tarafından seçilen yapım, ‘Yabancı dilde en iyi film’ dalında yarışa katılacak.

Akın’ın filmi, neo-naziler tarafından düzenlenen bir terör saldırısı ve bu saldırıda Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Alman bir kadının hikayesini anlatıyor.

Film, Almanya’da sekizi Türk on kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran skandaldan izler taşıyor.

‘Hayatımın rolü oldu’

Dünya prömiyeri 26 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde yapılan film, başrol oyuncusu Diane Kruger’e festivalin en iyi kadın oyuncu ödülünü getirmiş, Kruger rolü ‘Hayatımın rolü oldu’ diye yorumlamıştı.

43 yaşındaki Fatih Akın daha önce ‘Duvara Karşı’ filmiyle 2004 yılında Berlin Film Festivali’nde ‘Altın Ayı’, 2007 yılında Cannes Film Festivali’nde ‘Yaşamın Kıyısında’ filmiyle de en iyi senaryo ödülüne layık görülmüştü.

Sıradaki filmi Rojava hakkında

Akın, Rojava olarak da bilinen Kuzey Suriye’de özerklik ilan eden, PYD’ye bağlı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) hakkında bir proje yapacağını duyurmuştu.