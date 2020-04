Fatih Akın’dan HBO için altı bölümlük dizi: Marlene Dietrich

Yönetmen Fatih Akın, ‘Game of Thrones’, ‘Sex and the City’, ‘Sopranos’ gibi dünyaca ünlü yapımların yayınlandığı ABD’deki HBO kanalı için altı bölümlük dizi çekeceğini açıkladı: “Başta korkum vardı ama Diane Kruger bana cesaret verdi.”

Fotoğraf: Reuters

Dizi Alman kökenli ABD’li aktris Marlene Dietrich hakkında olacak.

Görüntü Yönetmenleri Derneği’nin YouTube yayınına konuk olan Akın, projenin Alman aktris Diane Kruger’a ait olduğunu belirterek şunları söyledi: “Diane ‘Benim yönetmenim sensin. Ben Marlene Dietrich’i oynamak istiyorum, sen yaz, sen çek’ dedi. ‘Ablam ne diyorsun sen?’ falan dedim. Gerçi ben ondan büyüğüm. Sonra baktım filmimiz gişe yapıyor, ödüller alıyoruz, ‘Madem aramızda böyle bir alışveriş var, yine beraber çalışalım’ dedim.”

‘Sen sanatı hallet, biz parayı’

Senaryoyu bir yıl boyunca dört kişi yazdıklarını söyleyen Akın, “Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Farklı bir yaklaşımı var. Bir saatten sonra ‘Altı bölüm çok para, ne yapacağız’ diye düşünmeye başladık. HBO ise ‘Biz bunu tek yapacağız. Sen sanatı hallet, biz parayı hallederiz’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘Koskoca sinemada tek başıma film izliyorum’

Karantina günlerine dair de konuşan Akın şunları söyledi: “Corona virüsü nedeniyle herkes dizi seyrediyor. Dizi seyretmek büyük efor. Ben DVD’lerden film izliyorum. Almanya’da şu an dışarı tek ya da iki kişi çıkabiliyoruz. Bir tanıdığım var, sinema işletiyor. ‘Benim makinelerin iki haftada bir çalışması lazım ki bozulmasın. Sinema boş. İstediğin zaman gel, film seyret’ teklifinde bulundu. Haftada iki-üç kere gidiyorum, koskoca sinemada tek başıma film izliyorum.”