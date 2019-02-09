Fatih Akın 69’uncu Berlin Film Festivali’nde ‘seri katil’ filmiyle yarışıyor

Danimarka yapımı The Kindness of Strangers ile dün açılışını yapan ve jüri başkanlığını ünlü oyuncu Juliette Binoche’un üstlendiği 69. Berlin Uluslararası Film Festivali‘nde, Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın bir seri katil filmi ile yarışıyor.

Fotoğraf: Berlinale

Fatih Akın’ın yönettiği ve bugün Berlinale Palast’ta dünya prömiyerini yapılacak Der Goldene Handschuh (Altın Eldiven), 1970’ler Almanyasında savaş sonrası karanlık bir dönemde geçiyor. Altın Ayı için yarışan filmin senaryosu Fritz Honka adlı bir seri katilin gerçek hikayesine ve Heinz Strunk’un 2016 yılında yayınlanan romanına dayanıyor.

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Fotoğraf: Berlinale

İki Türk yönetmen Altın Ayı için yarışıyor

Türkiye’den Emin Alper’in ‘Kız Kardeşler’ filmi ve Fatih Akın’ın ‘Altın Eldiven’ filmleri festivalin yarışma kapsamında olan 17 filmi arasında. İki filmin de dünya prömiyeri Berlinale kapsamında yapılıyor.

10 gün sürecek festivalde 74 ülkeden yaklaşık 400 film gösterilecek. Yarışma bölümünde yer alan 23 filmin 17’si Altın ve Gümüş Ayı ödülleri için yarışacak. Festivalin büyük ödülü Altın Ayı 16 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

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Yarışan filmler dışında festivalin ‘Forum’ bölümünde Türk yönetmen Burak Çevik’in ‘Aidiyet’ filmi gösterilecek. Perspektive Deutsches Kilo bölümünde ise yine Türk asıllı Alman bir yönetmen olan Mehmet Akif Büyükatalay’ın yönettiği ‘Oray’ filminin gösterimi yapılacak. Oray en iyi ilk film ödülüne aday gösterilmişti.

Emin Alper’in ‘Kız Kardeşler’ adlı filminde bir Anadolu köyünde babalarıyla birlikte yaşayan üç kız kardeşin hikayesi anlatılırken, Burak Çevik’in ‘Aidiyet’ filminde sürükleyici bir cinayet hikayesini işliyor. En iyi ilk film ödülüne aday gösterilen ‘Oray’ filmi ise Almanya’da yaşayan ve bir tartışma sırasında imam nikahını düşüren ‘boş ol’ sözünü sarfedince ayrılmak zorunda kalan Türk bir çiftin hikayesi aktarılıyor.