Fas’ta kaçak göçmen taşıyan otobüs sulama kanalına uçtu: 16 ölü

Fas’ta Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenleri taşıyan bir otobüsün sulama kanalına uçması sonucu 16 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.



Fotoğraf: Morocco World News

Fas resmi haber ajansı MAP, dün gerçekleşen gelen kazanın Nador ile Saidia şehirlerini bağlayan yol üzerinde meydana geldiğini duyurdu.

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Kaza yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi gönderilirken, yaralılar tedavi edilmek üzere Berkane Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza sonrası kaçan otobüs şoförünün de aranmakta olduğu belirtildi.