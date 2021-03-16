Fassbinder’in 1970’lerde yaptığı beş film çevrimiçi olarak İstanbul Modern Sinema’da

Goethe-Institut Istanbul ve İstanbul Modern Sinema, Alman sinemasının ve sinema tarihinin en üretken ve etkili yönetmenlerinden Rainer Werner Fassbinder’in 1970’lerde yaptığı beş filmi gösteriyor.

14 yıla 40 film sığdırmış Alman yönetmenin filmleri çevrimiçi ve ücretsiz gösterilecek. Oskar Roehler’in, Fassbinder’in hayatını takip ettiği en yeni filmi Enfant Terrible (2020) de programda.

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Program:

Filmler:

KERHANECİ (KATZELMACHER), 1969

Almanya | HDD, Siyah-Beyaz, 85’ | Almanca

Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder

Oyuncular: Hanna Schygulla, Lilith Ungerer, Rudolf Waldemar Brem

Can sıkıntısından patlayan bir grup gencin uyuşuk hayatları, Fassbinder’in canlandırdığı Yunanlı konuk işçi Yorgos ortaya çıkıp öfke şimşeklerini üzerine çektiğinde bozulur. Film Fassbinder’in, kendi tiyatro eserinden uyarladığı ve tiyatro sahnesine özgü durağan görüntülerden oluşan, paralize olmuş bir toplumun darlık ve durgunluk hissini anlatıyor. Kahramanların ağzından Fassbinder’in dahice tasarladığı, realizm ve yapay basmakalıp sözlerin karışımı replikler çıkıyor. Hem yönetmen olarak yabancılaşmasını hem de Alman toplumundaki yabancı korkusunu ifade eden genç yönetmenin bu ikinci uzun metrajı, sanatının kilometre taşlarından biri.

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KORKU RUHU KEMIRIR (ANGST ESSEN SEELE AUF), 1974

Almanya | HDD, Renkli, 93’ | Almanca, Arapça

Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder

Oyuncular: Brigitte Mira, El Hedi ben Salem, Barbara Valentin

Altmış yaşında bir temizlikçi olan Emmi bir akşam “konuk işçilerin” gittiği bir meyhaneye gider. Burada kendinden çok genç, yapılı ve sakallı bir Faslı olan Ali ile tanışır. Aslında başka bir adı vardır adamın, ancak dans partnerine anlattığına göre kendi ülkesinden gelen konuk işçilerin hepsine Almanya’da Ali diye hitap edilmektedir.

O gece Emmi ve Ali yalnızlıkları üzerine konuşur ve bu iki yalnız insan birbirlerine aşık olurlar. “İmkânsız bir aşk olsa da sonunda yine de imkânını bulan” bu sosyal-eleştirel melodramda Fassbinder, hem estetik hem de dramaturjik anlamda, Douglas Sirk’in üslubundan esinlenmiştir.



FONTANE EFFI BRIEST, 1974

Almanya | HDD, Siyah-Beyaz, 134’ | Almanca

Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder

Oyuncular: Hanna Schygulla, Wolfgang Schenck, Ulli Lommel

Genç ve kaygısız Effi Briest kendinden yaşça çok büyük olan Baron von Instetten ile evlendirilir. Binbaşı Crampas’la karşılaşması Briest’in hayatına bir süre renk katar. Baron yıllar sonra karısının artık bitmiş olan ilişkisini öğrenir ve bu birbiri ardına gelen felaketlere neden olur. Fassbinder filmde Theodor Fontane’nin aynı adlı romanına bağlı kalırken, bizzat anlatıcı rolünü üstlenmekle kalmıyor, en az romandaki gibi soğuk bir ironi ve kendine özgü bir görüntü dili geliştiriyor. Böylece orijinal metne sadakat ve özgünlük arasında ideal bir orta yol buluyor. Effi Briest’i dokunaklı bir çocuksulukla canlandıran Hanna Schygulla ise oyunculuğuyla göz dolduruyor.

AHLÂKSIZ ŞEYTAN (SATANSBRATEN), 1976

Almanya | HDD, Renkli, 106’ | Almanca

Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder

Oyuncular: Kurt Raab, Margit Carstensen, Helen Vita

Solcu bir şair olarak hayata başlayan, ama sonra siyasete bulaşarak hayallerini yitiren ve kendini ünlü Alman şair ve çevirmen Stefan George (1868-1933) zanneden bir şairin kimlik, hayat ve yaratıcılığa dair krizi. Fassbinder ‘68 kuşağının ısrarla ve asla tereddüt etmeden kendi kuşaklarının ideallerine bağlı kalmalarını eleştirirken, sol ütopyaların kaybedilmesinden sonra ortaya çıkan boşluk karşısında duyduğu korkuyu da yanısıtıyor. Kendisinin bir komedi olarak tanımladığı film, aslında filmografisindeki en yakıcı, en saldırgan, en umutsuz ve belki bu yüzden de en kişisel çalışmalarından biri.



MARIA BRAUN’UN EVLİLİĞİ (DIE EHE DER MARIA BRAUN), 1978

Almanya | HDD, Renkli, 120’ | Almanca, İngilizce, Fransızca

Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder

Oyuncular: Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny

Fassbinder’i uluslararası üne kavuşturan bu ilk filminde, Maria ve Hermann Braun İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde evlenir; birlikte geçirdikleri yarım gün ve geceden sonra, Hermann cepheye döner ve orada kaybolur. Maria tek başına güzelliğini ve hırsını kullanarak 1950’lerin ekonomik mucizesi döneminde başarılı bir iş kadınına dönüşür, zengin olur. Fassbinder, Adenauer dönemini, yeniden yapılanmayı, ekonomik mucizenin başlangıcını ironi ve tezatlarla anlatır. Hem bir kadının hayatının yıkıntılarından yükselmesini inceler hem de geçmişini unutmaya kararlı bir topluma kırık bir aşk hikâyesini yakıştırır.

YARAMAZ ÇOCUK (ENFANT TERRIBLE), 2020

Almanya | HDD, Siyah-Beyaz & Renkli, 134’ | Almanca, Fransızca, İngilizce

Yönetmen: Oskar Roehler

Oyuncular: Oliver Masucci, Hary Prinz, Katja Riemann

Alman sinemasının şüphesiz en önemli ve provokatif yönetmenlerinden biri olan Rainer Werner Fassbinder 1969’da ilk filmini yaptğında 24 yaşındaydı. 13 yıl ve 38 film sonra odasında ölü bulundu. Aynı anda birkaç proje için çalışan, içkiyle uyuşturucu karışımı, sosyal nezaketle veya toleransla ilgilenmeyen, radikal ve yıkıcı duruşuyla hızlı bir hayatı oldu. Bu biyografik film Fassbinder’in kariyerini Münih’teki anti-tiyatro denemelerinden başlayarak takip ediyor ve hayatındaki hem oyuncusu hem sevgilisi olan Kurt Raab, Armin Maier, Aşk Ruhu Kemirir’in başrolündeki Faslı oyuncu El Hedi Ben Salem gibi travmalı karakterleri karşımıza çıkarıyor. Filmi ve Fassbinder’i tek başına taşıyan oyuncu Oliver Masucci bu zor görevin altından başarıyla kalkıyor.



