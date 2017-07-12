‘Faşizm temalı plaj’ İtalya’da tartışmalara yol açtı: ‘Demokrasi iğrenç’ anonsu bile var

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İtalya’da Venedik’e bağlı Chioggia sahilindeki ‘faşizm temalı’ Punta Canna Plajı tartışmalara yol açtı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın aktardığına göre, La Repubblica gazetesi plaja asılan tabelalarla faşist Mussolini döneminin yüceltildiğini gösteren görüntüler yayımladı.

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Plajın girişinde ‘Antidemokratik rejim bölgesi’, kabinlerin kapısında ‘Gaz odası, girmek yasak’ yazıları, tabelalarda faşist lider Benito Mussolini’nin posterleri ile “Benito dede, dürüst ve temiz bir İtalya için hayata dön” diyen bir bebek fotoğrafı yer alıyor.

Hemen her yarım saatte bir hoparlörlerden yaptığı anonslarda “Demokrasinin iğrenç olduğu” ve “Uyuşturucu bağımlılarının kökünün kazınması gerektiği” gibi mesajlar veren plajın sahibi Gianni Scarpa, “İnsanlar arasında duvarlar değil köprüler kurma” çağrısı yapan Papa Francesco’ya karşı da “Duvar değil köprü mü inşa etmek istiyor? Öyleyse biz Roma’dan Buenos Aires’e (Papa’nın memleketi) kadar bir köprü kuralım da onu geldiği yere geri yollayalım” diyor.

‘Provokatif ve tehlikeli biçimde hareket ediyor’

Haber üzerine plajın sahibine tepki yağarken, bazı kişiler de Scarpa’yı savundu.

Sosyal medyadan Scarpa’ya destek olan bazı kişiler, “İtalya’nın daha büyük sorunları olduğu”, “Faşizm övgüsünün de ifade özgürlüğü kapsamına girdiği”, plajdaki faşizm temalı yazıların ‘ironik’ olduğu yönünde mesajlar yazdı.

Faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu ‘İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği’ (ANPİ) “Faşist dönemin toplama kamplarının espri yapılacak yanı yok” diyerek Scarpa’yı “Provokatif ve tehlikeli biçimde hareket etmekle” suçladı.

Polis plaja baskın yaparak incelemelerde bulunurken, Venedik Valiliği de plajın sahibine faşizme atıfta bulunan materyalleri kaldırması talimatını verdi.

Plajın sahibi Scarpa hakkında, ‘faşizmi övmek’ ve ‘nefret suçu işlemek’ suçlarından dava açılabileceği belirtiliyor.