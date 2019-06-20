Faruk Bildirici: Medyanın görmezden geldiği protesto ve onur intiharları

Ergenekon ve Balyoz gibi davalardan sonra başlayan protesto intiharları dalgası, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yeniden ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan ya da gözaltına alınan, darbeye katılmakla suçlanan kaymakam, polis, asker gibi kamu görevlilerinden bazıları intiharı seçti.

Saptayabildiğim kadarıyla o dönem ilk intihar edenler Ahmetli İlçe Kaymakamı Necmi Akman ve Güdül’de görev yapan Mutlu Çil adlı komiserdi. 20 Temmuz’da yaşamlarına son verdiler. Ertesi gün de Bartın İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Mertoğlu, ‘FETÖ soruşturması’ nedeniyle makam odası aranırken intihar etti.

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Neredeyse her gün görevden alınan, hakkında soruşturma açılan ya da KHK ile işten atılanların intihar haberi geliyordu artık. Ben de satır aralarında, gazetelerin iç sayfalarında çıkan haberleri izleyerek bu intiharların listesini tutmaya başladım. Aralık ayına kadar 22 kişinin intihar ettiğini belirledim. Muhtemelen liste daha da uzayacaktı ama o güne kadar küçük de olsa gazetelerde yayımlanan intihar haberleri giderek yokoldu; ben de izleyemez oldum.

Bereket bu intiharlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da dikkatini çekmişti. 20 Nisan 2017’de “OHAL sürecinde gerçekleşen intiharlar” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal koşullarındaki dokuz ayda 35 kişinin intihar ettiği belirtiliyordu. İntihar edenlerden 17’si polis, 4’ü asker, 4’ü öğretmen, 2’si infaz koruma memuru, 1’i rehberlik uzmanı, 1’i kaymakam, 1’i cami imamı, 1’i savcı, 1’i mühendis, 1’i öğrenci, 1’i doktor ve 1’i diş hekimiydi. Bu intihar vakalarının yedisi cezaevinde, biri de nezarethanede meydana gelmişti.

Ağbaba’nın raporu da medyanın projektörlerini bu tip onur intiharlarına çevirmesine yetmedi. O nedenle darbe girişimi ve ‘FETÖ soruşturmaları’nda gözaltına alınan, tutuklanan ya da KHK ile işinden atılarak ‘sosyal ölü’ haline getirilenlerin intiharlarının toplam sayısını tam olarak kestirebilmek zor. Ama devam ettiğini söylemek mümkün.

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Faruk Bildirici’nin yazısı