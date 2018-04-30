Diken

Yaramazlara biraz batar!

Faruk Bildirici: Gazeteci vatanına, milletine böyle hizmet eder…

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İktidar ya da muhalefet partilerinin söylediklerini aynen yazmakla yetinmek gazeteciliğin rolünü aktarıcılığa indirgemek olur. Söylenenlerin analizini yapmak, incelemek ve doğru olmayanları da duyurmak gerekir.

Haber verilerini toplarken yansız davranmakla kalmayıp, haberlerde de objektif bir dil kullanmak zorunludur. İktidar partisinin yönetimde olduğu süre boyunca yaptıklarını ve yapamadıklarını hatırlatmak, muhalefetin de yapmayı vaat ettiklerini irdeleyerek duyurmak gerekir.

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Seçime katılan bütün partilerin faaliyetleri ve açıklamaları dengeli ve adil biçimde okura duyurulmalıdır. Bazı partilerin haberlerini görmezden gelmek tarafsızlığa gölge düşürür ve okurdan bilgi saklamak anlamına gelir.

Demokratik, özgür ve açık bir tartışma ortamının sağlanması için çaba harcanmalı, seçimlerin adil ve hilesiz yapılması için sandık güvenliğinin de takipçisi olunmalıdır. Gazeteci vatanına, milletine böyle hizmet eder.

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Faruk Bildirici’nin yazısı

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