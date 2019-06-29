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Yaramazlara biraz batar!

Faruk Aksoy: Suriye’de Türk askeri Rusya tarafından neden şehit ediliyor?

Suriye’de, gözlem noktasındaki Türk askeri Rusya tarafından neden şehit ediliyor?

Rusya, Türkiye’ye net olarak şunu söylüyor:

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Amerika ile müttefiksin, fakat Suriye üzerinden herhangi bir pazarlığa giremezsin. Suriye’de kontrol ettiğin toprakları biraz da benim iznimle kontrol ediyorsun. Mesele sadece S400 ya da F35 meselesi değil.

Rusya bir de şunu söylüyor…

Hem sen hem ben… Bir elimizle tokalaşırken öteki elimize bakalım, öteki elimizle ne yapacağımız pek belli olmaz. Birbirimize dikkat edelim.

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Eyvallah, edelim, etmeliyiz de…

Muhakkak Türkiye’nin de bir cevabı olacaktır elbet, o cevabı bekleyeceğiz.

Faruk Aksoy’un yazısı


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