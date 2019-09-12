Faruk Aksoy: Kutuplaşmanın tek sorumlusu AK Parti’dir deyip işin içinden çıkamayız

Ülkeyi neredeyse yirmi yıldır yöneten muhafazakâr bir partinin en son geldiği nokta burası olmamalıydı, bunu mu söylüyoruz.

Bakın arkadaşlar…

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Bu partide liyakat sorunu yaşandı, görevini kötüye kullananlar oldu, kişisel çıkarları uğruna bütün değerleri altüst edenler çıktı, bunların hepsi yaşandı.

Bunu ben söylemiyorum, bunu son seçimde seçmen söyledi.

Fakat…

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Kutuplaşma hadisesini sadece iktidarın üstüne boca edip, bu işin tek sorumlusu AK Parti’dir, deyip işin içinden çıkamayız.

Şimdi ben de buradan söylüyorum…

Sayın Babacan partisini kursun, kitlesini toparlasın, iktidar adayı olsun.

Bakın görün o zaman, şimdi kendisini alkışlayan sol taraftan ne sesler yükselecek ne sesler…

Faruk Aksoy’un yazısı