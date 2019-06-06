Faruk Aksoy: İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını TRT’de olsun, moderatör de olmasın

Benim de bir teklifim var.

Şaka değil ciddi bir teklifim var.

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Program devletin televizyonu TRT’de yapılsın.

“Bu mudur teklifin bunu herkes düşünür” demeyin, az bekleyin.

Programın moderatörü olmasın.

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Her iki aday sırayla moderatörlük yapsın.

Mesela…

Birinci bölümü Ekrem Bey açsın, Binali Bey’e beş soru sorsun.

İkinci bölümü Binali Bey açsın, Ekrem Bey’e beş soru sorsun.

Üç ve dördüncü bölümlerde adaylar birbirlerine beşer soru daha sorsunlar.

Toplamda iki saat boyunca birbirlerini sorgulasınlar.

Eğer isterlerse karşılıklı olarak yayında anlaşsınlar, süreyi uzatsınlar.

Faruk Aksoy’un yazısı