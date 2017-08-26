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Faruk Aksoy: Akşener’in kuracağı parti, AK Parti’nin 15 yılda geçtiği yollardan geçecekse dejavu olur

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Akşener’in kuracağı parti, AK Parti’nin 15 yılda geçtiği yollardan geçecekse, en sonunda “milliyetçi/muhafazakar/devletçi/cumhuriyetçi” çizgiye evrilecekse dejavu olur, başka bir şey olmaz.

Zaten, Türkiye’de, uzun süre “herkesi kucaklayan parti” olarak kalınamıyor, çünkü o herkes, kendisini çağıran partiye, devletten hesap sormak için gidiyor, iktidar olan parti de zamanla devlet gibi düşünmeye başlıyor ve kopuşlar yaşanıyor.

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“Milliyetçilik/muhafazakarlık/devletçilik/cumhuriyetçilik kötü bir şeydir” anlamında söylemiyorum, lakin bu süreçleri yaşadık ve ne olduğunu biliyoruz, tekrarı sıkıcı olur, anlamında söylüyorum.

Faruk Aksoy’un yazısı

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