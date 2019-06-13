Faruk Aksoy: Adam belki malını vermek istemiyor, aşını, işini, piyasasını bölüşmek istemiyor, hemen faşist mi oluyor?

Bakıyorum son zamanlarda herkesin dilinde bir faşizm.

Herkes faşist, herkes ırkçı, herkes kafatasçı…

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Her köşe başında kurulmuş bir vicdan pazarı…

Karşındaki ağzını açıp daha iki kelime etmeden ‘faşist’ şaplağını yapıştırıyorsun alnına.

Dinlemeden, sormadan, araştırmadan saldırıyorsun adama, o zaman dünyanın en vicdanlısı, en şefkatlisi sen oluyorsun.

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Ya arkadaş…

Adam belki malını vermek istemiyor, aşını, işini, piyasasını bölüşmek istemiyor.

Hemen faşist mi oluyor?

Burada başka bir sorun var.

Bir kesim bir kesimi Suriyeliler üzerinden faşizm testine tabi tutuyor.

Faruk Aksoy’un yazısı