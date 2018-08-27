Faruk Acar’ın araştırma şirketine silahlı saldırı şüphesi

Faruk Acar’ın sahibi olduğu araştırma şirketinin Şişli’deki merkezine bir kurşun isabet etti. Polis, merkez önünden beş el ateş açarak kaçan failleri arıyor.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre araştırma şirketi Andy Ar’ın Şişli’deki merkezine sabah saat 04.00 sıralarında ateş açıldı.

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Merkez önünden hızla geçen bir araçtan beş el ateş edililirken, kurşunlardan biri de merkeze isabet etti.

Polis, Acar’ın sahibi olduğu şirketin doğrudan hedef mi alındığı yoksa maganda kurşunu mu olduğu konusunu netleştirmeye çalışıyor.

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Polisin güvenlik kamera görüntülerini incelerken, ateş açan kişilerin yakalanmaları için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.