‘Farklı’ dönüş: Kadınlar Basketbol Ligi’nde Galatasaray 14 sayı geriye düştüğü maçta Fenerbahçe’yi 89-73 mağlup etti

Kadınlar Basketbol Ligi’nin 24’üncü haftasında Fenerbahçe’yi Abdi İpekçi Arena’da konuk eden Galatasaray, 14 sayı geriye düştüğü maçta sahadan 89-73 galip ayrıldı. Yedi maç aradan sonra ezeli rakibini mağlup eden sarı-kırmızılılar ligde 17 galibiyetle üçüncü sıraya yerleşti.

Galatasaray’ın Yvonne Anderson, Moriah Jefferson, Pınar Demirok, Cansu Köksal, Kristine Vitola, Fenerbahçe’nin ise Birsel Vardarlı, Alexandria Quigley, Jantel Lavender, Sandrine Gruda ve Candace Parker beşiyle başladığı karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-lacivertli ekip 23-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta farkı bir ara 14 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, devre arasında soyunma odasına 44-35 önde gitti.



Üçüncü çeyreğe Papova ve Jefferson’ın arka arkaya basketleriyle başlayan ve kısa sürede farkı eriten Galatasaray, 26’ncı dakikada 51-50 öne geçmeyi başardı.

Final periyotuna 68-56 önde giren ve Fenerbahçe’nin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 16 sayı farkla 89-73 kazandı.

‘Onurlu ve mutluyum’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, böylesine zor bir maçı kazandıkları için onurlu ve mutlu olduğunu belirten Galatasaray kadın basketbol takımın başantrenörü Marina Maljkovic, şunları söyledi: “Bu derbi galibiyeti bize nefes aldırdı. Böylesine zor bir maçı kazandığımız için çok onurlu ve mutluyum. Buranın Galatasaray olduğunu oyuncularım ve ben hepimiz biliyoruz. Kadın basketbolunda bu sezon bizim için bir geçiş sezonu yaşanıyor ancak bu sezonu iyi geçirdiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe’yi yenmek çok zordu. Onlar EuroLeague Final Four takımı. Biz bu sezon her maça maç maç baktık. En üst yerde bitirebilmek için en iyisini yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim.”